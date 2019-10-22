Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии NewsOne

Канал хотят закрыть за систематическое разжигание вражды в эфире.

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещании об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

Об этом говорится на сайте суда.

5 сентября Нацсовет рассмотрел материалы внеплановой проверки ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne), признав многочисленные и неоднократные нарушения вещателем законодательства в части разжигания вражды и ненависти. В связи с этим было принято решение обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию.

С осени 2018 года NewsOne принадлежит Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука.