В Одессе горел монастырь УПЦ МП
В Одессе горел монастырь УПЦ МП
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
Дмитрий Дубилет: "Я планировал полностью переехать в Лондон, оплатил даже квартиру на несколько месяцев вперед"
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
"Квартал" пошутил над сгоревшим домом Гонтаревой
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
«Горіла хата» хору Верьовки: відлуння сталінської епохи
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
Кабмин упростил назначение субсидий военнослужащим и украинцам старше 60 лет
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
ГлавнаяПолитика

Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии NewsOne

Канал хотят закрыть за систематическое разжигание вражды в эфире.

Суд открыл производство по иску об аннулировании лицензии NewsOne
Фото: newsone

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещании об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

Об этом говорится на сайте суда.

5 сентября Нацсовет рассмотрел материалы внеплановой проверки ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NewsOne), признав многочисленные и неоднократные нарушения вещателем законодательства в части разжигания вражды и ненависти. В связи с этим было принято решение обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию.

С осени 2018 года NewsOne принадлежит Тарасу Козаку, близкому соратнику Виктора Медведчука.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также