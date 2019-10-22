САП открыла производство о возможном влияние на судей ОАСК по церковному делу

Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по поводу возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда Киева с целью препятствования выполнению ими своих обязанностей или вынесения ими заведомо неправосудных решений по делам против Православной церкви Украины. Об этом написал в Facebook адвокат Роман Тытыкало, который подал соответствующее заявление в прокуратуру.

Фото: facebook/Роман Титикало Фото: facebook/Роман Титикало Фото: facebook/Роман Титикало

"По моему заявлению, поданному в том числе по материалам, опубликованным НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратурой были внесены сведения в ЕРДР о начале досудебного расследования в уголовном производстве №42019000000002221 по ч. 1 ст. 376 УК Украины относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда Киева с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, в том числе вероятно путем предоставления неправомерного требования", - написал адвокат.

Он ссылается на возможные факты вмешательства отдельных лиц в деятельность судей ОАСК, рассматривающих дела по поводу решений Поместного Собора УПЦ КП и Поместного Объединительного Собора Православной Церкви Украины от 15 декабря 2018 года, в частности регистрации Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ) и прекращение Киевской патриархии УПЦ КП.

Напомним, судья Окружного админсуда Киева Руслан Арсирий (в рамках рассмотрения обеспечения одного из исков УПЦ КП к ПЦУ) запретил проводить любые регистрационные действия в отношении УПЦ КП и его имущества. В тот же день он взял самоотвод, ссылаясь на возможное вмешательство юристов УПЦ КП в процесс осуществления правосудия.

А судья Окружного админсуда Киева Татьяна Шейко запретила председателю ликвидационной комиссии продолжать ликвидацию УПЦ КП, а также распоряжаться имуществом церкви.