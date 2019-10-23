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Дело о нападении на DZIDZIO ушло в суд

Один из подозреваемых задержан.

Дело о нападении на DZIDZIO ушло в суд
Артист Михаила Хома (DZIDZIO)
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Прокуратура Киева передала в Подольский районный суд уголовное производство по факту нападения на певца Михаила Хому (DZIDZIO).

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

28 декабря 2018 года возле офисного здания на улице Викентия Хвойки певца ударили по голове, после чего нападавшие скрылись. Одного из них - 24-летнего гражданина России - впоследствии удалось найти.

Обвинительный акт составлен по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Конфликт был связан с 25%-ной долей в компании, которая раскручивает бренд Dzidzio. В одном из нападавших Хома узнал некоего Михаила Мешкова, который требует выплачивать ему часть дохода компании как совладельцу бренда. Он купил ее у бывшего участника группы Олега Турко. В компании отказывались признать правомерность сделки.

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