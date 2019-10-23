Изменения в Конституцию в части децентрализации будут приняты "интенсивно", - Корниенко

"Возможно, в конце декабря или в январе эти изменения будут проголосованы в Раде".

Изменения в Конституцию в части реформирования местного самоуправления (децентрализации) будут приняты "интенсивно".

Об этом на презентации изменений в Конституцию первый замглавы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передаёт корреспондент LB.ua.

"Процесс (внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, - ред.) будет интенсивным. На прошлой неделе мы презентовали эти изменения нашим иностранным партнерам. Прошло шесть дней и сегодня мы обсуждаем эти изменения в широком формате... Все будет интенсивно. Не полгода и не год. Возможно, в конце декабря или в январе эти изменения будут проголосованы в Верховной Раде. Но главное, чтобы уже на этой сессии мы направили эти изменения в КСУ", - сказал он.

По словам Корниенко, вместе с изменениями в Конституцию готовится новый пакет законопроектов: о префектуре, о местных выборах, о государственной службе и другие.

"Мы готовы дискутировать, вести диалог, но намерения наши тверды", - подчеркнул нардеп.

Напомним, для внесения изменений в Основной Закон необходимо два голосования 226 голосами на двух сессиях Верховной Рады Украины и решение 300 голосами - конституционным большинством - для окончательного принятия решения.

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что намерені ускорить завершение децентрализации, чтобы провести досрочные местные выборы.