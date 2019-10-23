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​"Слуга народа" проведет заседание для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов

Нардеп Брезгин считает, что "всем сейчас выгодно наносить публичные удары по монобольшинству".

​"Слуга народа" проведет заседание для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов
Виталий Безгин

Фракция "Слуга народа" в понедельник проведёт заседание фракции для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов.

Об этом в интервью журналистам заявил народный депутат фракции Виталий Безгин, передаёт корреспондент LB.ua.

"Поскольку сейчас идет "неделя регионов",... нет возможности собрать фракцию. Думаю, что в понедельник будет заседание фракции и этот вопрос там будет снят с точки зрения напряжения. По поводу спекуляций о том, что кого-то там "покупали", я бы не доверял журналистам... Потому что всем сейчас выгодно наносить публичные удары по монобольшинству - собственно по нашей партии", - сказал нардеп.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью LB.ua рассказал, что группы влияния пытаются подкупить депутатов. Так, по его словам, нардепам предлагают 30 тысяч долларов за прогул заседания Рады.

После этого депутат от "Слугм народа", замглавы финансового комитета Рады Александр Дубинский сообщил, что в Офисе президента требуют от всех представителей СН пройти детектор лжи. Позже во фракции заявили, что еще не определились с проверкой парламентариев на "полиграфе", также сообщалось, что руководство фракции решило сначала провести переговоры.

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