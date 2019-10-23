Зеленский обсудил со Штайнмайером ситуацию на Донбассе

Президент Украины подчеркнул, что "нормандский формат" является ключевым для прекращения агрессии.

В рамках рабочего визита в Японию Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

"Достижение мира на Донбассе и завершения кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Зеленский.

Лидеры стран согласились, что "нормандский формат" сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшее время.

"Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки». Рассчитываем на проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, ведь все преграды устранены", - подчеркнул Зеленский.

Он также пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Напомним, саммит глав государств и правительств "нормандской четверки" - Германии, Франции, России и Украины - планировали провести в Париже еще в сентябре этого года. Однако встреча не состоялась из-за неготовности России.

10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском под надуманным предлогом.

14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в ноябре.

21 октября в Кремле снова заявили об отсутствии продвижения в подготовке саммита. В этот же день Путину позвонил президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы обсудить подготовку к встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.