В Кремле заявили об отсутствии продвижения в подготовке "нормандского саммита"

В Кремле считают, что от Киева звучат "противоречивые заявления".

Особого продвижения в подготовке саммита в "нормандском формате" пока нет, но все участники сохраняют желание провести эту встречу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас, я бы так сказал, что особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется", - сказал он на брифинге в Москве.

Ушаков также добавил, что позиция РФ. "Мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен, в том числе, чтобы заранее был согласован проект предстоящих итоговых решений, чтобы на этом саммите были намечены какие-то дополнительные шаги по реализации Минских договоренностей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть имеющиеся договоренности, пересмотреть положение Комплексного плана", - сказал помощник президента Путина.

При этом он подчеркнул, что российская сторона готова проводить саммит, но при его тщательной подготовке.

"И, в частности, в ходе беседы Путина с Меркель лидеры условились еще раз дать поручения и советникам, и министерствам иностранных дел активизировать подготовку и попытаться состыковать и согласовать позиции", - сказал Ушаков.

В Кремле считают, что после подписания "формулы Штайнмайера" звучат противоречивые сигналы от официального Киева.

"То есть много сейчас непонятного: противоречивые и неконструктивные заявления пресс-секретаря Кучмы по итогам работы Контактной группы, невнятица, которая исходит от других официальных представителей Киева, в том числе и самого Зеленского", - отметил Ушаков.

По его словам, в понедельник во второй половине дня ожидается беседа российского президента с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Посмотрим, как сегодня пройдет разговор с Макроном", - сказал Ушаков.

Напомним, саммит глав государств и правительств "нормандской четверки" - Германии, Франции, России и Украины - планировали провести в Париже еще в сентябре этого года. Однако встреча не состоялась из-за неготовности России.

Меркель 9 октября обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским проведение саммита "нормандской четверки" и транзит газа по территории Украины. Германия выступает за сохранение за Украиной статуса транзитного государства и настаивает на уколаденни нового контракта по транзиту.

10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском под надуманным предлогом.

19 октября у Меркель состоялся телефонный разговор с Путиным. Главной темой разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки",

14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в ноябре.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.