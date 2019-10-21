Коломойский назвал Гонтареву дурой, а Милованова дебилом

Бизнесмен Игорь Коломойский разразился оскорблениями в адрес экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и министра экономики Тимофея Милованова, комментируя скандальную песню "Квартала 95" о сгоревшем доме Гонтаревой.

На просьбу телеканала "Настоящее время" уточнить, чем именно ему понравился номер о Гонтаревой, он сказал, что "это просто шутка, песня, произведение в развлекательной телепередаче".

После этого он принялся ее обзывать, назвав "тварью", "дебилкой", "психически неуравновешенной и сумасшедшей дурой" и "невменяшкой".

"Что-то я не слышал, чтобы кто-то после такой травли застрелился или повесился. Если Гонтарева будет первой – это будет смешно. А если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги. Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я с ней имел опыт общения с 2014-го по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное. И что Украина – это failed state", - сказал в частности Коломойский.

Досталось от олигарха также министру Милованову, который сказал, что этот номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

"Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим", - сказал он.

Напомним, что 19 октября была обнародована запись последнего концерта "Квартала", в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.