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Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену Высшего совета правосудия Гречковскому

Дело о гигантской взятке закрыто.

Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену Высшего совета правосудия Гречковскому
Фото: Юридическая практика

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, который признал невиновным члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского в незавершенном покушении на мошенничество и оправдал его.

"Киевский апелляционный суд отклонил все апелляционные жалобы в деле Гречковского и оставил в силе оправдательный приговор Шевченковского районного суда", - сообщила агентству "Украинские новости" пресс-секретарь Гречковского Дарья Глущенко.

Решение было провозглашено в понедельник и вступило в силу.

Апелляции рассматривались с апреля.

Гречкивского и арбитражного управляющего Министерства юстиции Олега Шкляра обвиняли в попытке мошеннического завладения средствами в особо крупных размерах, а именно - 500 тыс. долларов. За эти деньги Гречковский якобы должен был обеспечить решение в хозяйственных судах в пользу ООО "Богадар". Эта фирма запатентовала способ изготовления кваса и квасного сусла. В 2016 году другая фирма-производитель оспаривала действительность этих патентов.

В сентябре 2016 года адвокат Анджей Климчук, который якобы действовал от имени компании "Богадар", под контролем правоохранителей передал Шкляру часть денег и последний был задержан.

Защита Гречковского и Шкляра отстаивала версию о том, что Климчук действовал не как адвокат, а как провокатор, поскольку он уже несколько раз был заявителем в подобных делах.

Суд признал, что Климчук совершил провокацию и, соответственно, - а соответственно ряд доказательств были недопустимыми - то есть полученные с нарушениями законодательства.

Также суд констатировал, что дело должно было расследоваться представителями Нацполиции, а не прокуратуры и СБУ. Поэтому все данные, установлены в ходе расследования, суд не может принять во внимание.

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