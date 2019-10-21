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Трасса Запорожье-Мариуполь превратилась из направления в нормальную дорогу, - Юрий Голик

130 км отремонтированы за 68 дней.

Ремонт автодороги Запорожье-Мариуполь завершается в рекордные для Украины сроки. Впервые за долгие десятилетия по трассе, связывающей два индустриальных центра, можно ездить с комфортом, сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

«Эта трасса построена в 1962 - 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась. В 2016-м году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км», - рассказал Голик.

«19 июля на совещании по дорогам в ОП (Офисе Президента, - ред.) с участием Президента было принято решение найти решение как сделать эту трассу всю в этом году. 130 километров. Которые взялись сделать за 90 дней. Все работы «по асфальту» были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины», - отметил советник премьер-министра.

Голик сообщил, что для ремонта были задействованы 637 единиц техники и 1 086 человек. Он поблагодарил каждого, кто работал на этой трассе и тех, кто сделал все, чтобы она была полностью отремонтирована.

«Дорога жизни», как называют эту трассу жители Мариуполя, превратилась из направления в нормальную дорогу. Далее - по всей стране», - заверил Голик.

Ранее Юрий Голик заявлял о необходимости привести в порядок украинские дороги, которые по развитию занимают 132 место в мире. В блоге на Цензор.Нет советник премьер-министра подчеркнул, что строительство дорог сделает для развития страны больше, чем большинство возможных реформ. Дороги европейского качества будут способствовать эффективности бизнеса и равномерному распределению инвестиций по стране, дадут импульс развития малым населенным пунктам, создадут сотни тысяч рабочих мест в транспортной и смежной отраслях, будут стимулировать внутренний туризм и «сошьют страну».

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