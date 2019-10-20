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Секретарю избрательного участка дали пять лет условно за заполнение протокола в кафе

Женщина поленилась ехать из Обухова в Васильков.

Секретарю избрательного участка дали пять лет условно за заполнение протокола в кафе
Фото: EPA/UPG

Обуховский районный суд Киевской области 11 октября вынес приговор секретарю избирательного участка №321282 в Василькове, которая заполнила итоговый протокол в кафе, а не в помещении участка.

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на приговор суда.

Женщина приехала из Василькова сдавать протоколы об итогах голосования в окружную избирательную комиссию в Обухове. Однако во время приема ОИК обнаружила ошибка и завернула документы главе участковой комиссии.

Секретарь решила, что протоколы можно исправить на месте, в соседнем кафе, а не возвращаться в Васильков в помещение УИК, как того требует закон.

Там ее "на горячем" застукали наблюдатель "Опоры" и один из кандидатов в народные депутаты. 

11 октября обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании вины. Стороны согласовали наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком три года. Смягчающими обстоятельствами послужили состояние здоровья секретаря УИК и ее искреннее раскаяние, а также наличие на иждивении нетрудоспособного лица.

Женщину признали виновной по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса - фальсификация избирательных документов.

Напомним, что по 94-му округу в Верховную Раду избрался представитель "Слуги народа" Александр Дубинский. 

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