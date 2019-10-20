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Кабмин сделал Дубилета куратором Государственной службы статистики

"Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд гривен".

Кабмин сделал Дубилета куратором Государственной службы статистики
Дмитрий Дубилет
Фото: Макс Левин

Кабмин сделал министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета куратором Государственной службы статистики. Об этом в воскресенье он сообщил на своей странице в Facebook по итогам заседания Кабмина.

"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата", - написал Дубилет.

По словам министра, решение "имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI (ключевые показатели эффективности, - ред.) для всех ключевых органов власти". 

Он отметил, что для этого, в частности, будут использовать базу Госкомстата.

"Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата", - добавил Дубилет.

В конце сентября Дмитрий Дубилет сообщал, что бюджет переписи населения Украины составляет 5 миллиардов гривен. Он также предположил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев с помощью объединения 6-7 разных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.

Напомним, Дубилет-младший - сын бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета. Он работал IT-директором и заместителем главы правления Приватбанка в период, когда тот принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову - с 10 мая 2011 года по 20 декабря 2016 года.

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