Адвокат Трампа просил об американской визе для экс-генпрокурора Шокина, - CNN

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил выдать американскую визу экс-главе Генеральной прокуратуры Украины Виктору Шокину.

Об этом заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в показаниях следователям Конгресса, передает CNN.

По его словам, Джулиани направил запрос о предоставлении визы для Шокина в январе 2019 года. Госдепартамент США отказал в ее предоставлении.

Тогда адвокат Трампа обратился в Белый дом с просьбой отменить решение Госдепартамента. Визу бывшему генпрокурору Украины все равно не предоставили, но Джулиани пообщался с Шокиным по скайпу.

По данным журналистов, именно Шокин был инициатором расследования в отношении газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Ранее в интервью CNN Джулиани сказал, что хотел лично пообщаться с Шокиным, потому что украинский прокурор обещал "выявить грязь на демократов".

По данным телеканала Fox News, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил Джулиани, что из-за давления со стороны США был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена Хантер.