Горбатюк заявил, что его не допустят к переаттестации

Начальник управления спецрасследований считает, что его уволят в ближайшее время.

Главу управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергея Горбатюка могут не допустить к аттестации, которую проводят в рамках реформирования ГПУ. Об этом он сообщил изданию "theБабель" 18 октября.

По словам Горбатюка, он отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию. Он сказал, что подал рапорт и два заявления.

"Одно [заявление] – о переводе, одно – о невозможности подачи заявления установленного образца и выполнения порядка. Не допустят [к аттестации] точно. Но сделаю все возможное, чтобы эта реформа в таком виде не шла. А уволят? Вчера, сегодня испугались. Как будет в понедельник – не знаю", – сказал он.

Горбатюк также сообщил, что по этой причине из спецуправления уже уволили четырех сотрудников. Также, по его словам, неправильное заявление подал старший прокурор управления Алексей Донской.

Ранее сообщалось, что ГПУ уволила троих прокуроров из управления по расследованию дел Майдана. По процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка. Последний - заместитель руководителя управления Юрия Горбатюка. Они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой.

Напомним, Сергей Горбатюк с конца 2014 года возглавляет группу следователей по расследованию дел по Майдану. В органах прокуратуры работает более 20 лет. После подписания закона о реформе прокуратуры Горбатюку и его сотрудникам предложили перейти в ГБР. Это связано с тем, что с 20 ноября Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия.