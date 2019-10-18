Прокуратура запросила для Гладковского арест с залогом в 100 млн гривен (обновлено)

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Прокуратура просит суд арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковсковского арестовать с альтернативой залога в размере 100 млн гривен.

Об этом прокурор Специализированной антикоррупциооной прокуратуры Юрий Олефир сказал журналистам в перерыве заседания, передает корреспондент LB.ua с места события.

"В данном случае преступление не связано с насилием, поэтому мы обязаны ориентировать суд на применение как альтернативы пресечения в виде залога ... более 49 тысяч прожиточных минимумов. Это примерно 100 млн гривен", - сказал прокурор.

Фото: Lb.ua

Корреспондент сообщает, что под здание Антикоррупционного суда пришли представители Национального корпуса. Они кричат "Ганьба!" Охрану суда усилили.

Обновление. Дело, в отношении которого избирается мера пресечения, объединяет производства о поставке транспортных средств Минобороны и относительно ненадлежащего декларирования Гладковским, отметил прокурор.

По его словам, убытки по поставкам транспортных средств составляют 10 млн 622 тыс 202 гривны.

Кроме того, Олег Гладковский в декларации за 2016, 2017 и 2018 гг. не указал доходы своей супруги за сдачу в аренду имущества элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долларов за 2016 год, 63 тыс. долларов за 2017 год и 47,5 тыс. долларов за 2018 год.

По словам прокурора, подозреваемый, используя служебное положение, способствовал внесению изменений в оборонный заказ на поставку транспортных средств производства компании "Богдан", а также внес заведомо ложные данные в декларации в течение нескольких лет.

При этом сам Олег Гладковский ранее отрицал, что является бенефициаром компании "Богдан-Моторс". По его словам, он работает в корпорации "Богдан", а это два разные юридические лица.

Обновление 23:27. Гладковский опроверг обвинения и сказал, что никакого влияния на закупку транспортных средств не было.

Его адвокат отметил, что его подзащитный "уже более полугода там (в СНБО, - ред.) не работает, а контакты дальше продолжаются в Минобороны".

Адвокат сказал, что экспертиза об убытках была проведена за один день. "За один день такую экспертизу провести невозможно. Такой объем материалов невозможно исследовать", - сказал он.

Касаемо имущества жены, по словам Гладковского, он и его семья не получали средств от аренды этой квартиры. Гладковский не знал, что человек, в распоряжении которого было это имущество, получали средства от арендаторов.

По словам адвоката, прокурор просит об аресте Олега Гладковского на три месяца, хотя согласно законодательству можно только на два. Прокурор объяснил это технической ошибкой.

Напомним, вечером 18 октября ВАКС начал избирать меру пресечения Олегу Гладковскому. Его задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением.