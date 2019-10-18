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ЦИК назначил первые выборы в шести ОТГ в четырех областях на 29 декабря

Избирательный процесс начнется с 9 ноября.

ЦИК назначил первые выборы в шести ОТГ в четырех областях на 29 декабря
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров в шести объединенных территориальных громадах (ОТГ) в четырех областях на 29 декабря.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают "Українські Новини".

Так, назначены выборы в трех сельских, одной поселковой и двух городских общинах в Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой областях.

Кроме того, рассмотрев обращение Днепропетровской облгосадминистрации относительно принятия решения о назначении дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов объединенных территориальных общин, присоединившихся к соответствующим ОТО, комиссия установила дополнительные выборы на 29 декабря в Карповский сельский совет Широковского района, Божедаровский сельсовет Криничанского района и Софиевский поселковый совет Софиевского района Днепропетровской области.

При этом ЦИК объявил с 9 ноября начало избирательного процесса дополнительных выборов.

Напомним, 11 октября ЦИК назначил первые выборы в 86 объединенных общинах 21 области на 22 декабря.

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