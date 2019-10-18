Порошенко о бюджете: не будет 13-й пенсии, доплат за ребенка, сельских амбулаторий

Бюджет 2020 года предполагает давление на ФОПы и убирает 13-ю пенсию для пенсионеров с низкими пенсиями. Так проект бюджета на 2020 год прокомментировал экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"В «Европейской солидарности» вдоль и поперек вычитали бюджет следующего года. Понимаем, что это была шутка о зарплатах учителям в четыре тысячи долларов. Сознательная шутка перед президентскими выборами. А если кто-то ту хохму и принял за чистую монету, то его проблемы. Значит, с чувством юмора у них что-то не так. Из бюджета куда-то делись даже те скромные начинания, которые стартовали в этом и прошлом году. Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы начали для пенсионеров с низким пенсиями. Не будет доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов.

Зато будет давление на ФОПы. На днях «Слуги народа» осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов - уменьшается количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги - есть в законе и такая статья", - отметил Порошенко.

По его мнению, "феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты, но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто".

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу «хлеба и зрелищ». Когда недодают хлеба, то кормят шоу", - отметил экс-президент.

"Мы, конечно, будем бороться до второго чтения. Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует гораздо больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля", - резюмировал он.