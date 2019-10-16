Судебная реформа "Слуг народа" заставит украинцев искать справедливость в судах за рубежом, - Порошенко

Сегодня фактически происходит атака на судебную систему Украины и отмена судебной реформы. Поэтому украинцы будут вынуждены искать правды за границей, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев Приватбанка, или как в Панаме, где возбудили уголовное дело против Портнова за распространение неправдивой информации. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в комментарии журналистам.

«К сожалению, сегодня голосование (принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (1008) - ред.) об отмене де-факто судебной реформы, отмене де-факто независимости Верховного суда», - заявил Петр Порошенко.

«Де-факто идет атака на судебную систему Украины, которая удивительным образом совпадает с опубликованным вчера решением Лондонского суда, когда Приватбанк выиграл у прежних владельцев», - отметил он.

«Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы вынуждены были искать только за рубежом. Как Панама, которая возбудила дело против Портнова, и как Лондон, который в конце концов защищает Украину в вопросах с бывшими владельцами (Приватбанка - ред.)», - сказал пятый президент Украины.