Рада приняла новую судебную реформу

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1008 о судебной реформе. За проголосовали 236 депутатов.

В частности, проголосовала только фракция "Слуга народа" (219 депутатов) и внефракционные депутаты (17).

Таким образом, депутаты сократили состав Верховного Суда до 100 человек с 200. Судьи Верховного Суду будут проходить новый конкурсный отбор, процедуру будет определять Высший совет правосудия.

Весь состав Высшей квалифкомисии судей прекращает деятельность, новый будет избран по конкурсной процедуре. ВККС формально будет подчинена Высшему совету правосудия. Конкурс членов ВККС будет проводить конкурсная комиссия, члены которой должны быть назначены ВСП (шесть человек, трое из которых - отобранные Советом судей).

При ВСП создается Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, которая будет проверять на добропорядочность всех членов и кандидатов в члены ВСП, ВККС, судей Верховного Суда.

Дисциплинарные жалобы или сообщения о возможном дисциплинарном правонарушении, совершенном судьей, можно будет подавать анонимно. Зарплаты судей, которые не прошли квалификационное оценивания, сравняются с теми, кто его прошел, а зарплаты судей Верховного Суда уменьшатся (с 75 минимальных заработных плат до 55).

Напомним, 16 сентября пленум Верховного Суда выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти. Высший совет правосудия тоже считает, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность по поводу проекта закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".