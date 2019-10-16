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​Зеленский произвел в генералы и уволил начальника Управления госохраны

Новым главой УГО стал Сергей Рудь.

​Зеленский произвел в генералы и уволил начальника Управления госохраны
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 16 октября присвоил звание генерал-майора начальнику Управления государственной охраны Алексею Оцерклевичу и уволил его с этой должности.

Об этом говорится в указах №754/2019 и №755/2019.

Оцерклевич возглавил УГО в звании подполковника, а менее чем за пять месяцев дослужился до генерала.

Третьим указом №756/2019 Зеленский назначил начальником Управления госохраны полковника Сергея Рудя, который раньше работал в Институте УГО.

Напомним, что Оцерклевич возглавлял Управление госохраны с конца мая 2019 года, когда Зеленский уволил Валерия Гелетея.

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