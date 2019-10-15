Зеленский инициирует введение двухлетнего моратория на проверки ФЛП всех категорий, кроме "рисковых"

Президент Владимир Зеленский инициирует введение моратория на проверки физических лиц - предпринимателей (ФОП) всех категорий, кроме "рисковых" сроком на два года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Таким образом глава государства откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов "О внесении изменений в законы "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящие электронный чек", - говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что упомянутые законы направлены не против ФОП, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группа ФОП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов. Она объяснила, что электронные чеки для ФОП вводятся только с 2021 года, "поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют".

"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения "За ФОП" уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей. В частности, они будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФОП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами", - пояснила Ковалив.

Со своей стороны Зеленский отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать, в связи с чем поручил ввести мораторий на проверки ФОП "для всех категорий, кроме рисковых, вроде ювелирного бизнеса", отмечается в сообщении. Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

20 сентября Рада приняла законы, обязывающие ФОПы 2-4 категорий переходить на кассовые аппараты. От необходимости использовать РРО освобождаются ФОПы первой категории.

Напомним, летом 2015 года вступила в силу норма Налогового кодекса, по которой предприниматели 3-й группы единого налога должны были начать использовать РРО. Предусматривалось также, что предприниматели 2-й группы будут обязаны использовать РРО с 1 января 2016 года. Однако эти нормы вызвали протесты бизнеса, и в итоге 1 июля парламент принял закон, которым разрешил бизнесу с доходом до миллиона по-прежнему работать без кассовых аппаратов.