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Арахамия заявил, что передал СБУ доказательства подкупа участников акций протеста

Арахамия заявил, что передал СБУ доказательства подкупа участников акций протеста
Фото: Макс Левин

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акций протестов против согласования "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Да, я вчера передал следователю (заявление - ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна в ГБР, а вторая в СБУ", - сказал Арахамия.

Ранее в интервью LB.ua он также заявил, что 5% участников акций против капитуляции получают деньги. Позже он извинился перед митингующими.

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске. Президент Владимир Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера" и пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться "любые войска".

Против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, несколько облсоветов, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

В ряде украинских городов также  прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".

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