Арахамия: 5% участников акций против капитуляции получают деньги

Арахамия рассказал, что его " знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что некоторые участники акций против согласования "формулы Штайнмайера" получают деньги за участие в митингах.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сказал Арахамия.

Глава фракции рассказал, что его " знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге".

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.Президент Владимир Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера" и пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться "любые войска".

Против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, несколько облсоветов, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

В то же время Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание "формулы Штайнмайера" и сочли его прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

В ряде украинских город прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".