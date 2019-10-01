Украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера"

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала "формулу Штайнмайера" в Минске. Об этом первыми сообщили российские СМИ, в том числе информационное агентство «Интерфакс».

"Контактная группа на встрече в Минске во вторник согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе, сказал источник на переговорах. При этом на встрече обмен пленными по формуле "200 на 70" не обсуждался", - сказано в сообщении.

По словам источника в контактной группе, подписание "формулы Штайнмайера" - механизма политического урегулирования в Донбассе - создает предпосылки для саммита стран "нормандского формата".

Президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве подтвердил эту информацию.

"Сегодня устранили последнее препятствие на пути к саммиту "нормандской четверки", и я думаю, в ближайшее время будем знать даты... Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет", - сказал он.

Напомним, что формула Штайнмайера предусматривает особый статус для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. Россия при этом должна вывести своих солдат и технику с Донбасса.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "ДНР" и "ЛНР" сторонами Трехсторонней контактной группы и заявил, что они должны подписать "формулу Штайнмайера".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в "формуле Штайнмайера" по Донбассу нет ни слова об амнистии боевиков "ДНР" и "ЛНР".