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"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского

"Было бы неплохо, если бы могли задать генпрокурору вопросы относительно переходного правосудия".

"Евросолидарность" требует объяснений Рябошапки и Пристайко в Раде после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского
Фото: eurosolidarity

Фракция "Европейская Солидарность" пригласила в Раду министра иностранных дел Вадима Пристайко и генпрокурора Руслана Рябошапку для разъяснения ситуации, связанной с опубликованной стенограммой Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщается в пресс-центре партии.

Партия поприветствовала выступление Зеленского на Генассамблее ООН и его упоминание о России, как о стране агрессоре. Однако несмотря на это, в партии считают, что выступление было перечеркнуто скандалом, который развернулся вокруг телефонного разговора Зеленского и Трампа.

«Мы считаем, что важно инициировать приглашение в Верховную Раду министра иностранных дел Вадима Пристайко, для того, чтобы из первых уст услышать видение не только выхода из этой ситуации, но и минского, нормандского форматов. Так же и генерального прокурора Руслана Рябошапку, потому что в обществе возникает много вопросов, что же за реформы происходят в новой команде, когда мы имеем серьезное усиление через законодательство офиса генпрокурора и «100 своего генпрокурора», - заявила нардеп партии Ирина Геращенко.

По ее словам, было бы неплохо, чтобы партия могла задать генпрокурору вопросы относительно переходного правосудия.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским, где Зеленский заявлял, что новый генпрокурор будет на 100% его человеком.

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