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ГБР изъяло копии секретных документов о проходе кораблей через Керченский пролив

Следствие проводит экспертизу документов.

ГБР изъяло копии секретных документов о проходе кораблей через Керченский пролив
Фото: РБК

Государственное бюро расследований изъяло копии секретных документов о проходе кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в интервью ТСН.

"У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы", - сказал он.

Также Труба отметил, что следователи ГБР изымают много документов, которые составляют государственную тайну.

Напомним, 20 сентября стало известно, что суд позволил Государственному бюро расследований изъять в Офисе президента копии секретных документов о проходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив из-за отказа их предоставить добровольно.

ГБР расследует законность действий прежнего руководства страны, отправившего три корабля ВМС через оккупированный Керченский пролив 25 ноября 2018 года. В рамках этого дела ГБР допросило Порошенко. Также допрашиваются освобожденные из российского плена моряки.

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