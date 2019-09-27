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Рада не будет спешить с принятием законопроекта о ГБР, - Монастырский

"Однозначно законопроект будет в два чтения".

Рада не будет спешить с принятием законопроекта о ГБР, - Монастырский
Денис Монастырский
Фото: Resonance.ua

Глава комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявляет, что парламент не будет ускорять принятие законопроекта №2116 об усилении полномочий директора Госбюро расследований, сообщают "Українські Новини".

"Однозначно законопроект будет в два чтения. То есть, никто ни в коем случае не будет ускорять это процесс. Например, принимать его по сокращенной процедуре, потому что это о новых органах, о смене архитектуры этого органа и поэтому такие изменения не могут происходить стремительно, как это было с первыми законами, которые мы рассматривали и которые продолжаем рассматривать сейчас. На то время, тот первый пакет законов, это были достаточно безусловные законопроекты, заблаговременно наработанные и мы уже знали, с чем идем в парламент. А этот законопроект (2116) является новым, он предусматривает смену архитектуры ГБР, смену статуса ГБР с центрального органа власти на правоохранительный орган. Но, мы должны понимать позиции "стейтхолдеров", экспертов как относительно самого статуса ГБР, так и касательно наполнения самого законопроекта", - сказал Монастырский.

По его словам, эксперты Совета Европы должны в течение двух недель должны направить в правоохранительный комитет свои заключения по этому законопроекту.

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