ГАСИ временно возглавил начальник Департамента архистройконтроля

В ведомстве планируют провести анализ деятельности всех руководителей департаментов и управлений.

Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины до проведения конкурса на должность председателя временно возглавит директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александр Строкач. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 25 сентября 2019 № 844-р, опубликованном на правительственном портале.

Главной цель, которую поставило перед руководством ГАСИ правительство, является преодоление коррупционного схематоза и наведения порядка в сфере градостроительства.

Александр Строкач отметил, что будет проведен анализ деятельности всех руководителей департаментов и управлений ГАСИ, по результатам которого причастных к коррупционным действиям должностных лиц уволят.

Кроме того, Госархстройинспекция присоединится в пределах полномочий к аудиту деятельности исполнительного органа Киевской городской государственной администрации, инициированному правительством. Также среди задач - восстановление функционирования электронных сервисов предоставления административных услуг в строительстве, в том числе регистрации сообщения о начале строительных работ на основании стройпаспорта без вмешательства должностного лица, а также стабилизация работы онлайн-платформы «Прозрачная ГАСИ» и дальнейшая диджитализация разрешительных процедур.