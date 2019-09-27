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Зеленский с супругой в Нью-Йорке почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

В ходе терактов 11 сентября в США погибли 12 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Глава государства возложил венок к Мемориалу 9/11. Владимир и Елена Зеленские установили на Мемориале флажок Украины", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Также Президент вместе с супругой пообщались с сестрой и лучшим другом Ивана Скалы, украинца по происхождению, который героически погиб во время террористического акта 11 сентября 2001 года. Иван Скала работал полицейским в Нью-Йорке и добровольно вызвался спасать жизни людей в тот трагический день.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Как известно, в теракте 11 сентября 2001 в результате серии террористических атак в Нью-Йорке, Пенсильвании, Вашингтоне погибли 2977 человек. Большинство из них - в башнях-близнецах Всемирного торгового центра в нижней части Манхэттена.

Двенадцать из погибших в Нью-Йорке были этническими украинцами. В частности, 31-летний полицейский Иван Скала, который погиб в одной из башен, спасая людей, Олег Венгерчук, который работал там, Елена Белеловская, Александр Брагинский, Марина Геруберг, Геннадий Боярский, Юрий Мушинский, Владимир Савинкин, Борис Халиф, Людмила Ксидо, Игорь Зукерман, Татьяна Бакалинская.

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