Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Бывший главарь "ДНР" стал мэром в России
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
ГлавнаяПолитика

Президент Болгарии в ООН призвал к прекращению боевых действий на Донбассе

"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной".

Президент Болгарии в ООН призвал к прекращению боевых действий на Донбассе
Фото: facebook/Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев призвал к прекращению боевых действий на Донбассе и соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники.

Об этом он заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что проходит в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Мы призываем к мирному урегулированию конфликта, и считаем, что произошедший обмен заключенными знаком надежды на его урегулирование", - заявил Радев.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский выступил в ООН с антивоенной речью и выразил надежду, что ее назовут "15 минутами, изменившими мир".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также