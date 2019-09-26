Тимошенко требует референдум по продаже земли

Юлия Тимошенко от имени фракции «Батькивщина» обратилась к президенту с требованием провести референдум по вопросу продажи земли, прежде чем выносить закон о рынке земли на голосование Верховной Рады.

Для этого «Батькивщина», говорится на сайте партии, регистрирует в парламенте законопроект «О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе», который регулирует все механизмы их осуществления. Также фракция вносит законопроект об изменениях в Земельный кодекс Украины, согласно которому решение о судьбе земли можно будет принимать только после проведения референдума.

Об этом заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на пресс конференции.

Она сообщила, что в соответствии с положениями внесенного правительством законопроекта о рынке земли, право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также «украинские предприятия».

По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам.

Юлия Тимошенко напомнила, что площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет 42 миллиона гектаров - а это 72% всей территории Украины.

«Этот законопроект предусматривает, что во время войны, оккупации, аннексии - можно просто продать с молотка 72% территории Украины, и далеко не своим фермерам и аграриям. Если этот закон будет принят в парламенте, и такое разрешение иностранцам покупать украинскую сельскохозяйственную землю станет реальностью, это будет означать новую колонизацию Украины», - заявила Юлия Тимошенко.

Она предостерегла президента Владимира Зеленского от «трагической ошибки» и напомнила о положении его программы об осуществлении «народовластия через референдумы».

«Вопрос распродажи территории Украины иностранцам - это и есть самый важный вопрос, разрешение на которое надо спросить у народа Украины. Готов народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?» - сказала лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко сообщила, что уже семь областных советов приняли обращение к президенту и парламенту с требованием остановить открытие рынка земли, и эта волна набирает обороты.

Лидер партии напомнила, что команда «Батькивщины» выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли Украины, и призвала всех украинцев, политические силы, общественные организации объединиться и бороться, чтобы «не допустить такого трагического для Украины решения».