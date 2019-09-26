Союзники Трампа волнуются, что у него нет стратегии по вопросу импичмента

Некоторые близкие к нему люди считают, что Трамп отрицает серьезность своего положения.

Союзники президента США Дональда Трампа беспокоятся, что у него нет стратегии по противодействию демократам и вопросу импичмента, поскольку президент принимает сомнительные и быстрые решения. Об этом сообщает CNN.

Некоторые близкие люди к Трампу считают, что президент отрицает серьезность своего затруднительного положения.

Однако даже после нескольких месяцев ожидания, президент, тем не менее, тяжело воспринял событие импичмента.

25 сентября на вечере по сбору средств Трамп приветствовал некоторых своих давних друзей, которые заплатили тысячи долларов за участие, и продемонстрировал недоверие к тому, что развернулась кампания по импичменту.

Издание отмечает, что многие представители Белого дома заявили, что в течении нескольких лет вопрос импичмента «маячил над белым домом», однако именно сейчас чиновники ощущают, что этот вопрос подкрался максимально близко.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

25 сентября власти США опубликовали содержание ранее засекреченного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стенограмма не является дословной, а составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.