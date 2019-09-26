Трамп запретил въезд в США чиновникам из Ирана и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию Соединенных Штатов официальных представителей Ирана.

Об этом он говорится в распространенном Белым домом распоряжении американского президента, передает "Интерфакс-Украина".

"Правительство Ирана является государственным спонсором терроризма, а Корпус стражей исламской революции, включая его силы, поддерживает террористов и непосредственно участвует в террористических актах. Иран произвольно задерживает граждан США. Иранский режим способствует гуманитарному кризису, угрожает своим соседям, угрожает международному судоходству и проводит разрушительные кибератаки", - говорится в документе.

"Учитывая, что такое поведение угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, я решил, что в интересах США принять меры по ограничению и приостановке въезда в качестве иммигрантов или неиммигрантов высокопоставленных правительственных должностных лиц Ирана и их ближайших родственников", - подчеркнул Трамп.

Отдельным распоряжением аналогичные меры вводятся в отношении правительственных чиновников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Учитывая важность для Соединенных Штатов содействия деятельности конституционного правительства и демократических институтов в Венесуэле, я определил, что в интересах США принять меры по ограничению и приостановлению въезда в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов или неиммигрантов высокопоставленных членов режима Мадуро", - отмечается в распоряжении.

В нем также оговаривается, что это не распространяется на тех, "кто прекращает эти действия и предпринимает конкретные шаги, чтобы помочь Венесуэле вернуться в статус демократической страны".

Напомним, ранее Трамп распорядился ужесточить санкции против Ирана. 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащих компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти.

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран обвинения отрицает.