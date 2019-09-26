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Зеленский попросил представителей еврейской общины США помочь привлечь в Украину инвесторов

"Мы стремимся изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом всего инновационного".

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями еврейских организаций США. Глава украинского государства попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы стремимся изменить Украину, чтобы она стала мировым брендом всего инновационного. Для этого мы хотим привлечь опыт США и Израиля", - сказал Владимир Зеленский.

Еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с преступлениями, совершенными на почве ксенофобии, антисемитизма и ненависти.

Фото: president.gov.ua

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Представители еврейских организаций выразили заинтересованность в проведении реформ в Украине, направленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.

"Президент поблагодарил еврейскую общину за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины находится с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита он выступил с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН.

25 сентября состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

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