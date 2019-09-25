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Зеленский поговорил с президентом Египта о розвитии сотудничества, туризме и обмене студентами

Зеленский пригласил своего египетского коллегу посетить Украину.

Зеленский поговорил с президентом Египта о розвитии сотудничества, туризме и обмене студентами
Президенты Украины и Египта Владимир Зеленский и Абдель Фаттах ас-Сиси
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президенты встретились в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Во время разговора была подтверждена готовность к расширению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, включая реализацию конкретных двусторонних экономических проектов и содействие выходу компаний двух стран на рынки друг друга", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отметил, что "нужно говорить о развитии туризма", сообщает его пресс-служба.

Кроме того, президенты обсудили взаимодействие Украины и Египта в рамках международных организаций и актуальную проблематику международной повестки дня.

Владимир Зеленский пригласил своего египетского коллегу посетить Украину с визитом.

Также на встрече шла речь о сотрудничестве в сфере образования и увеличении студенческих обменов.

Ранее сегодня Зеленский и президент Румынии Йоханнис договорились о взаимных визитах.

В ходе встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг Владимир Зеленский пригласил Норвегию добывать газ в Украине.

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