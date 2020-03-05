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Египет с июня вводит туристические визы

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Египет с июня вводит туристические визы
Фото: cto.dn.ua

Египет с 1 июня 2020 года вводит туристические визы, которые будут выдаваться сроком на пять лет.

Об этом сообщает Egyptian Streets.

Визы вводят по распоряжению премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

Максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней. Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз.

Отмечается, что туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние, самые жаркие, месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере $10.

Напомним, в 2017 году Египет ввел электронные визы для украинцев.

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