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Ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса

В последнее время участились случаи типа S, который старше и менее агрессивен.

Ученые обнаружили более агрессивный подтип коронавируса
Фото: EPA/UPG

Китайские ученые обнаружили, что с начала вспышки в декабре 2019 новый коронавирус успел эволюционировать и  разделился на два основных подтипа.

Исследование, озаглавленное "О происхождении и дальнейшей эволюции SARS-CoV-2", было опубликовано 4 марта в китайской версии журнала National Science Review, сообщает ChinaDaily.

Ученые из Пекинского и Шанхайского университетов и Академии наук Китая во время исследований коронавируса обнаружили, что тип L более агрессивный и распространялся на ранних стадиях вспышки вируса в Ухане. Но в последнее время участились случаи типа S, который старше и менее агрессивен, что, возможно, объясняет замедление развития болезни в Китае.

В ходе исследования ученые выявили 149 мутаций в 103 исследованных новых штамма коронавируса. Эксперты полагают, что эти мутации произошли недавно, и 83 из этих мутаций не синонимичны, то есть они могут изменить аминокислотную последовательность белка и привести к биологическим изменениям в организме.

Однако ученые подчеркнули, что данные, использованные в исследовании, очень ограничены. Как штаммы L-типа произошли от S-типа, а также как эти мутации влияют на передачу и патогенез вируса, до сих пор неизвестно.

Подтип S назван наследственным, он вызвал 30% всех заражений. На долю подтипа L приходится 70% инфекций, он эволюционировал из подтипа S. Воздействие человека могло оказать существенное влияние на подтип L, теперь являющийся более агрессивным и распространяющийся быстрее, чем S. Пока не определено, где произошла эволюция и отделение подтипа L от S - в организме человека или у первоначальных носителей.

Ранее китайские ученые вероятными переносчиками коронавируса назвали панголинов. Панголины - покрытые чешуей млекопитающие, которые населяют открытые местности и тропические леса Юго-Восточной Азии и Экваториальной Африки. Питаются муравьями и термитами. Панголины считаются в Китае деликатесом и используются в традиционной медицине.

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