В Италии из-за коронавируса закрыли все школы

Правительство Италии с 5 марта закрывает все школы по всей стране из-за вспышки коронавируса. Запрет будет действовать до 15 марта.
Об этом заявили премьер-министр Джузеппе Конте и министр образования Люсия Аццолина, передает CNN.
Некоторые международные школы уже разослали письма, информирующие родителей и опекунов, что они будут закрыты в качестве превентивной меры с четверга, 5 марта, а дистанционное онлайн-обучение начнется в пятницу, 6 марта.
Чрезвычайный комиссар и глава гражданской защиты Италии Анджело Боррелли вечером 4 марта сообщил, что в результате COVID-19 скончались 107 итальянцев, сообщает ANSA.
Количество инфицированных коронавирусом нового типа достигло 2706, что на 443 больше, чем во вторник. 276 из них выздоровели, в том числе 116. Рост числа вылеченных составил 72,5%, что является самым большим показателем за последние несколько дней.
Около 297 инфицированных итальянцев находятся в реанимации, 66 попали туда 4 марта.
По словам Боррелли, в больницах на данный момент находятся 1346 человек.