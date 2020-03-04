В Италии из-за коронавируса закрыли все школы

Число жертв COVID-19 в стране достигло 107 человек, выздоровели 276 итальянцев.

Правительство Италии с 5 марта закрывает все школы по всей стране из-за вспышки коронавируса. Запрет будет действовать до 15 марта.

Об этом заявили премьер-министр Джузеппе Конте и министр образования Люсия Аццолина, передает CNN.

Некоторые международные школы уже разослали письма, информирующие родителей и опекунов, что они будут закрыты в качестве превентивной меры с четверга, 5 марта, а дистанционное онлайн-обучение начнется в пятницу, 6 марта.

Чрезвычайный комиссар и глава гражданской защиты Италии Анджело Боррелли вечером 4 марта сообщил, что в результате COVID-19 скончались 107 итальянцев, сообщает ANSA.

Количество инфицированных коронавирусом нового типа достигло 2706, что на 443 больше, чем во вторник. 276 из них выздоровели, в том числе 116. Рост числа вылеченных составил 72,5%, что является самым большим показателем за последние несколько дней.

Около 297 инфицированных итальянцев находятся в реанимации, 66 попали туда 4 марта.

По словам Боррелли, в больницах на данный момент находятся 1346 человек.