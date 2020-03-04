NASA предупредило о приближении к Земле "потенциально" опасного астероида

Астероид приблизится к Земле 29 апреля и если он упадет, произойдет глобальная катастрофа.

Американское аэрокосмическое агентство предупреждает людей о приближении к Земле огромного астероида 52768 (OR2 1998), который пролетит на близком расстоянии от нашей планеты в конце апреля. Об этом пишет Express.

Астрономы предупреждают, что если астероид упадет на Землю, то произойдет глобальная катастрофа.

"NASA подсчитало, что скала движется в нашем направлении со скоростью около 8,7 км в секунду или 19 461 миль/ч (31 320 км/ч). С такими темпами астероид приблизится к Земле 29 апреля", - отмечает издание.

По оценкам NASA, астероид имеет размеры от 1,5 до 4,1 км в диаметре, он довольно большой, чтобы вызвать глобальные разрушения. Планетарное общество предполагает такие последствия: "Кратер в 10 км и более: глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации".

Фото: express.co.uk

По словам ученого Брюса Беттса из международной группы астрономов, маленькие астероиды - несколько метров - часто сгорают в атмосфере и наносят небольшой вред. Однако астероиды, такие как Челябинский метеорит 2013 года (около 20 метров) - создают ударные волны, которые разбивают окна и могут травмировать людей.

Размер Тунгусского метеорита - около 40 метров - мог полностью разрушить город или вызвать цунами. Крупные астероиды могут привести к разрушению целого региона, сказал он.

Для сравнения, астероид, который предположительно убил динозавров, был шириной 10 км. Астрономы классифицируют приближающийся метеорит как "потенциально опасный" околоземный объект.

По подсчетам ученых, в ближайшем будущем астероид приблизится к нашей планете на расстояние примерно в 0,04 205 астрономических единиц. Для сравнения - 1 астрономическая единица - это среднее расстояние от нашей планеты до Солнца - составляет около 149,6 млн км.

Однако ученые ожидают, что космический камень пройдет на расстоянии примерно в 16,36 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Напомним, ранее NASA зафиксировало сотни землетрясений на Марсе. Самые мощные "марсотрясения" достигли магнитуды от 3 до 4 баллов, они были зафиксированы 24 раза. На Земле землетрясения происходят ближе к поверхностности, а эпицентры "марсотрясений" были зафиксированы гораздо глубже - на глубине от 30 до 50 километров. Чем глубже землетрясение, тем меньше дрожание ощущается на поверхности.