Он в пять раз мощнее всего, что наблюдалось до сих пор.

Ученые обнаружили в космосе свидетельства взрыва, крупнейшего со времен Большого взрыва. Он в пять раз мощнее всего, что наблюдалось до сих пор.

Судя по всему, источником мощного выброса энергии стало активное ядро галактики в 390 млн световых лет от Земли, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра, сообщает Би-би-си.

"Я попыталась уложить этот взрыв в рамки человеческого сознания, но это крайне сложно. Лучшее, что я могу предложить вообразить - это 20 миллиардов взрывов миллиардов мегатонн взрывчатки каждую тысячную долю секунды, и так на протяжении 240 млн лет, без перерыва", - рассказала один из авторов открытия Мелани Джонстон-Холлит.

Фото: chandra.harvard.edu

Ученые давно знали, что в созвездии Змееносца, которое объединяет тысячи галактик вперемешку с плазмой и темной материей, происходят что-то странное.

Американские и европейские рентгеновские телескопы обнаружили у этого созвездия непонятный изогнутый край. Тогда было выдвинуто предположение, что это стенка полости, образованной в плазме гигантским выбросом энергии из активного ядра одной из ключевых галактик созвездия.

"Поначалу ученые сомневались в том, что источником этого взрыва было активное ядро галактики, поскольку пробоина была слишком огромной. Это значило, что выброс энергии должен был быть чудовищной силы. Однако новые данные низкочастотных наблюдений, полученные при помощи телескопов обсерватории "Мерчисон" (MWA) в Австралии и Гигантского радиотелескопа (GMRT) в Индии, судя по всему, подтверждают эту теорию", - говорится в сообщении.

Количество энергии, понадобившееся на создание такой пробоины в созвездии Змееносца, заметно превосходит предыдущий рекорд, который удерживало созвездие MS 0735+74. Для представления о масштабах взрыва ученые говорят, что пробоина имеет в поперечнике полтора миллиона световых лет.