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В Киеве на восстановление и ремонт парков выделят почти 500 млн грн

Ко Дню Киева КГГА намерена открыть пять парков после капремонта.

В Киеве на восстановление и ремонт парков выделят почти 500 млн грн
Фото: Едвард Скрипник

В апреле-мае этого года в Киеве анонсировали открытие пяти парков после капитального ремонта.  На восстановление и капремонт зеленых зон в этом году выделено почти 500 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

В частности, откроют:

  • парк «Партизанская слава» (Дарницкий район),
  • вторую очередь парка «Сырецкий» (Шевченковский район),
  • вторую очередь парка на Троещине (Деснянский район),
  • «Совки» (Святошинский район),
  • «Лебединый» (Дарницкий район).

Замглавы КГГА Петр Пантелеев отметил, что только за последние пять лет усилиями работников коммунального объединения «Киевзеленстрой», райподразделений зеленых насаждений в Киеве провели капитальный и локальный ремонт 414 парков и скверов. Это больше половины от общего количества имеющихся в столице.

«В новых парках прокладывают дорожки, устраивают поливо-оросительные системы, освещение, общественные туалеты, устанавливают детские и спортивные площадки, оснащают территории системами видеонаблюдения и сигнальными кнопками в рамках программы «Безопасная столица», - пояснил Пантелеев.

Напомним, КГГА переименовала парк имени советского писателя Николая Островского в Соломенском районе столицы в "Парк имени Николая Зерова".

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