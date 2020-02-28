В Киеве на восстановление и ремонт парков выделят почти 500 млн грн

В апреле-мае этого года в Киеве анонсировали открытие пяти парков после капитального ремонта. На восстановление и капремонт зеленых зон в этом году выделено почти 500 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.
В частности, откроют:
- парк «Партизанская слава» (Дарницкий район),
- вторую очередь парка «Сырецкий» (Шевченковский район),
- вторую очередь парка на Троещине (Деснянский район),
- «Совки» (Святошинский район),
- «Лебединый» (Дарницкий район).
Замглавы КГГА Петр Пантелеев отметил, что только за последние пять лет усилиями работников коммунального объединения «Киевзеленстрой», райподразделений зеленых насаждений в Киеве провели капитальный и локальный ремонт 414 парков и скверов. Это больше половины от общего количества имеющихся в столице.
«В новых парках прокладывают дорожки, устраивают поливо-оросительные системы, освещение, общественные туалеты, устанавливают детские и спортивные площадки, оснащают территории системами видеонаблюдения и сигнальными кнопками в рамках программы «Безопасная столица», - пояснил Пантелеев.
Напомним, КГГА переименовала парк имени советского писателя Николая Островского в Соломенском районе столицы в "Парк имени Николая Зерова".