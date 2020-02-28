В Киеве на восстановление и ремонт парков выделят почти 500 млн грн

В апреле-мае этого года в Киеве анонсировали открытие пяти парков после капитального ремонта. На восстановление и капремонт зеленых зон в этом году выделено почти 500 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр КГГА.

В частности, откроют:

парк «Партизанская слава» (Дарницкий район),

вторую очередь парка «Сырецкий» (Шевченковский район),

вторую очередь парка на Троещине (Деснянский район),

«Совки» (Святошинский район),

«Лебединый» (Дарницкий район).

Замглавы КГГА Петр Пантелеев отметил, что только за последние пять лет усилиями работников коммунального объединения «Киевзеленстрой», райподразделений зеленых насаждений в Киеве провели капитальный и локальный ремонт 414 парков и скверов. Это больше половины от общего количества имеющихся в столице.

«В новых парках прокладывают дорожки, устраивают поливо-оросительные системы, освещение, общественные туалеты, устанавливают детские и спортивные площадки, оснащают территории системами видеонаблюдения и сигнальными кнопками в рамках программы «Безопасная столица», - пояснил Пантелеев.

Напомним, КГГА переименовала парк имени советского писателя Николая Островского в Соломенском районе столицы в "Парк имени Николая Зерова".