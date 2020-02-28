В субботу в Киеве до +7 градусов, без осадков

Ночью в столице сохранятся заморозки 0…-2.

В субботу, 29 февраля, в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -4…-9 градусов, днем 0…-5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +4…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +5…+10 градусов.