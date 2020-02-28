Было задействовано около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров.

На одном из полигонов в районе проведения ООС у побережья Азовского моря десантники провели боевые учения, где отработали стрельбы и навыки отражения передовых сил десанта противника. Об этом сообщил штаб ООС на фейсбуке.

"Учения по противодесантной обороне побережья состоялись на одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных Сил. При этом определенный район акватории Азовского моря, в котором выполнялись боевые стрельбы в рамках учений, был перекрыт для судоходства и воздушного движения", - сказано в сообщении.

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

Основной задачей тактической группы "Мариуполь" было не допустить высадку основных и отражение передовых сил противника, отбрасывание противника обратно в море и уничтожение его во время отхода.

Всего было задействовано около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров, 25 единиц разных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), 2 вертолета Ми-8 армейской и 1 Ми-14 морской авиации, а также 2 самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29.

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС военные, война, боевые действия, учения

В штабе ООС отметили, что, поскольку учения проходят в условиях противодействия российской агрессии и непосредственно в районе проведения операции Объединенных Сил, обстановка была максимально приближена к реальной.

Фото: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС

Отмечается, что во время выполнения задач силы противодесантной обороны показали высокий уровень подготовки и выучки, меткость ведения огня и слаженность действий подразделений разных родов войск и сил и разных силовых ведомств, которые совместно действуют в составе ТГР "Мариуполь".

Напомним, с 8 по 21 февраля в Белой Церкви и на прилегающих районах Киевской области прошли масштабные антитеррористические учения. В них были задействованы подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти.