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В Белой Церкви стартовали антитеррористические учения

Местных жителей призвали с пониманием и спокойствием отнестись к этому.

В Белой Церкви стартовали антитеррористические учения
Архивное фото
Фото: https://dpsu.gov.ua

Сегодня, 18 февраля, в Белой Церкви и на прилегающих районах Киевской области стартовали масштабные антитеррористические учения, которые продлятся до 21 февраля. Сказано в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В Учениях задействованы подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, СБУ, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам и возможным ограничениям.

"Обращаем Ваше внимание на необходимость заблаговременного планирования своих маршрутов, учитывая возможные ограничения. Также, обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале февраля авиаторы Национальной гвардии Украины прошли обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.

Курс теоретических занятий проходил с 31 января по 8 февраля, а тренировку провели специалисты компании Airbus Helicopter на базе Воинской части 2269 Нацгвардии.

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