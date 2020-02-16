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Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве

Криминальный авторитет шесть лет находился в международном розыске.

Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Евгений Анисимов
Фото: https://www.facebook.com/evgenyjchernyak

В Киеве полиция 16 февраля задержала криминального авторитета Евгения Анисимова, который шесть лет находился в международном розыске. 

"Мужчина 1975 г.р. подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", - сообщили в Нацполиции.

К спецоперации по задержанию привлекли сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции и спецназ КОРДа.

В январе 2018 года суд в Запорожье избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь его доставят для проведения следственных действий в Запорожье.

Анисимову инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины.

По данным стороны обвинения, во времена преступного режима Януковича "Анисим" облагал данью предпринимателей Запорожской области и выкачивал деньги из коммунальных предприятий области.

Криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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