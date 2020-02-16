Во Львовской области автомобиль упал в озеро, в результате чего погибли четверо молодых парней в возрасте 19-24 года. Об этом сообщили в областной полиции.
Автомобиль в водоеме обнаружили жители села Коты утром 16 февраля.
"Предварительно установлено, что водитель "Ауди 80", 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу", - говорится в сообщении.
Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия.
Уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее около Ирпеня автомобиль упал в реку из-за собаки, которая резко выбежала на дорогу. Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег 9-летнего ребенка. Его доставили в реанимацию.