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Во Львовской области автомобиль упал в озеро, погибли четверо молодых парней

20-летний водитель не справился с управлением.

Фото: https://lv.npu.gov.ua/

Во Львовской области автомобиль упал в озеро, в результате чего погибли четверо молодых парней в возрасте 19-24 года. Об этом сообщили в областной полиции.

Автомобиль в водоеме обнаружили жители села Коты утром 16 февраля.

"Предварительно установлено, что водитель "Ауди 80", 20-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в водоем и перевернулось на крышу", - говорится в сообщении.

Фото: https://lv.npu.gov.ua/

Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворовского района в возрасте 19-24 года, погибли на месте происшествия.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Фото: https://lv.npu.gov.ua/

Напомним, ранее около Ирпеня автомобиль упал в реку из-за собаки, которая резко выбежала на дорогу. Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег 9-летнего ребенка. Его доставили в реанимацию.

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