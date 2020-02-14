Госпитализированы трое пассажиров маршрутки, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых - беременная женщина.

В Киеве на Подоле в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля Audi и маршрутного такси пострадали шесть человек.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

ДТП произошло в четверг вечером, около 21:00.

Предварительно установлено, что водитель Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси.

В результате происшествия трое пассажиров маршрутки, водитель иномарки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

После прохождения теста выяснилось, что 28-летний водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий.

Напомним, ранее под Херсоном в ДТП с маршруткой и легковушкой погибли три человека.