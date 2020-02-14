Фото: facebook.com/fedorov1991

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Об этом он написал в фейсбуке и опубликовал фото.

"С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций). Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям Олегом Гороховским мы долго обсуждали дизайн паспорта... Нам кажется, что главные данные паспорта фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличение за нажимом). Посмотрите варианты. Что думаете? Мы за простоту! Отец дизайна - Владимир Смирнов", - сообщил Федоров.

Он также отметил, что, как и для водительских удостоверений, для электронных паспортов будет действовать QR-код - чтобы проверить подлинность документа.

Напомним, 6 февраля президент Владимир Зеленский представил государственное мобильное приложение "Дія" и пообещал сделать из Украины е-страну.