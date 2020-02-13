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ГлавнаяОбществоВойна

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в четверг
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди Вооруженных сил Украины нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раз открывали огонь: в районе лебединского, неподалеку от Березового, возле Славного и вблизи Новомихайловки.

Один обстрел зафиксирован в районе ответственности группировки "Север" - возле Новотошковского.

Напомним, за 12 февраля боевики трижды открывали огонь на Донбассе.

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