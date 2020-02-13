Харьковский патрульный во время погони за нарушителем дважды ранил его пассажира

В Харькове задержали старшего лейтенанта патрульной полиции, который во время погони ранил человека.

Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.

Ночью 13 февраля экипаж патрульной полиции получил сообщение о группе мужчин, которые распивают спиртные напитки на улице Зубарева и планируют садиться за руль. Правоохранители обнаружили граждан, которые подходили под описание, однако водитель попытался скрыться. Началась погоня. Во время преследования служебный автомобиль Skoda Rapid застрял в поле возле села Хролы в Харьковском районе, а нарушители на Subaru Forester поехали дальше.

Старший лейтенант, пытаясь остановить автомобиль, сделал три выстрела в его сторону.

Оказалось, что две пули попали в одного из пассажиров автомобиля. Водитель привез его в городскую больницу №25, где мужчина находится в тяжелом состоянии.

Полицейского, который применил огнестрельное оружие, задержали, ему грозит подозрение в превышении власти (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса).

Напомним, четыре года назад сотрудники патрульной полиции в Киеве застрелили пассажира автомобиля, который пытался скрыться от погони. Расследование против стрелявшего полицейского Сергея Олийныка завершили еще в ноябре 2016 года, но дело до сих пор не рассмотрели в суде.